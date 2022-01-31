Звезда "Хрустального" Антон Васильев высказался о главном в своей жизни и втором сезоне сериала

Что известно о личной жизни популярного актера.

Многосерийная драма "Хрустальный" транслировалась на Первом канале. Лента с Антоном Васильевым в главной роли получила отличные рейтинги. Кроме того, картина была высоко оценена российскими кинокритиками.

Васильев не скрывает, что "Хрустальный" – самая сложная и знаковая работа в его жизни. Ради роли следователя Сергея Смирнова артист сбросил вес. Как признался Антон в свежем интервью, сам он склонен к полноте, поэтому скинул меньше, чем хотелось бы. Кроме того, Васильев столкнулся с трудностями, когда перевоплощался в героя – с персонажем, говорит актер, у него мало общего. Себя Антон Васильев называет человеком жестким, острым, конфликтным и эмоциональным.

37-летний Антон Васильев, по слухам, женат на 48-летней Алле Прокопович. Супруга звезды сериала – бывший генеральный директор издательства "АСТ". Как утверждают люди из окружения артиста, Васильев и Прокопович несколько лет сожительствовали и расписались после появления первого ребенка. У пары двое детей: 11-летняя Полина и пятилетняя Ульяна.

Звезда сериала "Хрустальный" души не чает в жене и дочках. По словам артиста, появление детей изменило его жизнь – профессия отошла на второй план.

"Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: "Ну вот, это главное, что у тебя есть", – признался Васильев.

Антон Васильев поведал также, что, несмотря на плотный рабочий график, крайне вовлечен в воспитание дочек. Артист всегда знает, где находятся его дети, с кем дружат, какие оценки приносят. В период съемок Антон постоянно общается с Полиной и Ульяной по видеосвязи. Кроме того, девочки приезжали к отцу в город Шахты на площадку сериала "Хрустальный".

Высказался Антон Васильев и о втором сезоне сериала "Хрустальный". По словам актера, предложения о съемках в продолжении ленты он не получал. Васильев между тем считает, что в уже вышедших сериях показана законченная история. Актер боится, что "Хрустальный" превратят в "мыльную оперу". Впрочем, говорит артист, если над вторым сезоном будет работать сценарист Олег Маловичко – он готов подумать.