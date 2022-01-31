"Приняли они меня под белы рученьки": известная актриса лезла через забор к Ефремову и попалась

Звезду сериалов Ольгу Тумайкину задержали охранники.

Звезда сериалов "Ваша честь", "Ментовские войны 2" и других Ольга Тумайкина рассказала, как много лет назад известный актер и режиссер Михаил Ульянов раз и навсегда определил ее актерскую судьбу. Благодаря артисту Тумайкина стала частью Театра имени Вахтангова, которому верно служит уже 26 лет.

После театрального училища Ольгу брали в труппу МХАТа. Олег Ефремов, говорит артистка, хотел видеть ее на своей сцене, однако конкретной роли предложить не мог. Актриса на радостях ответила худруку согласием, отнесла документы в отдел кадров МХАТа и отправилась в Венесуэлу – в Каракасе, проходил театральный фестиваль.

На другом конце земли Ольга Тумайкина познакомилась с известным актером Михаилом Ульяновым – он тоже прилетал в Венесуэлу на смотр. Уже на обратном пути, в самолете, Ульянов переманил Тумайкину в театр имени Евгения Вахтангова. Михаил Александрович обещал Ольге роль Адельмы в "Принцессе Турандот". Отказаться актриса не смогла. Ульянов посоветовал Тумайкиной не затягивать с увольнением из МХАТа.

Прилетев в Москву, Ольга Тумайкина побежала к Олегу Ефремову – оказалось, что он в санатории в области. Актриса узнала адрес заведения и рванула туда. Путь оказался неблизким – до санатория Ольга добиралась на электричке, а затем на попутках. У ворот учреждения Тумайкину встретили грозные охранники. К Ефремову ее не пустили.

Ольга не отступала, она пошла вдоль большого забора санатория, нашла удобное место и перелезла на другую сторону. Там Тумайкину уже ждала охрана.

"Приняли они меня под белы рученьки, проводили до ворот", – рассказала артистка в свежем интервью.

Несолоно хлебавши Тумайкина отправилась домой. В Москве актриса обратилась за помощью к Татьяне Бронзовой – заведующей труппой. Татьяна Васильевна помогла Ольге связаться с Олегом Николаевичем. Ефремов отпустил Тумайкину без вопросов и претензий.