За что принц Уильям посвятил в рыцари щеголеватую звезду сериала "Пуаро"

Звезда сериала "Пуаро" британский актер Дэвида Суше теперь рыцарь-бакалавр. Орден актеру вручил лично принц Уильям. Суше дали почетное звание в знак признания его заслуг в драматургии и благотворительности.
Дэвид Суше выбрал для церемонии довольно щеголеватый наряд – черный фрак на одной пуговице с брюками в полоску, белоснежную рубашку со специальными манжетами для запонок, серый жилет и розовый галстук с узором. Как признался сам Дэвид, костюм ему изготовили на заказ специально к торжеству.
Сопровождала звезду "Пуаро" супруга, Шейла Феррис. Избранница знаменитости была облачена в черное бархатное платье и розовый жакет. Образ Феррис дополняли: нитка жемчуга, черная шляпка с вуалью, перчатки и сумочка в тон.
Получить орден Дэвид Суше должен был еще в минувшем декабре. Тогда церемонию пришлось отменить из-за коронавирусной инфекции – тест звезды кино и сериалов на ковид дал положительный результат.
В творческой биографии Дэвида Суше 130 киноработ. 75-летний артист все еще снимается и играет в театре. С 2014 года звезда "Пуаро" активно занимается благотворительностью. Артист собирает средства на лечение жертв туберозного склероза. Этим неизлечимым генетическим недугом болеет внук артиста Тодд. Подробнее о жизни Дэвида Суше читаете в материале "Дни.ру".