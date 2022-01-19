Звезда сериала "Каменская" оказалась в реанимации после пожара: Ожог дыхательных путей

После страшных событий, произошедших с Мариной Хлебниковой, новости о пожарах пугают россиян еще сильнее, чем раньше. На этот раз несчастье случилось с другой артисткой.

Сообщается, что Веру Воронкову забрали из дома и экстренно доставили в одну из столичных клиник. Обстоятельства произошедшего пока уточняются, а о деталях только остается догадываться. Пока известно лишь то, что, предварительно, в апартаментах знаменитости загорелась праздничная елка, после чего огонь перешел на мебель. Уточняется, что пострадали два человека.

Пожар случился около 12 часов ночи. Звезда сериала "Каменская" находилась дома. 56-летняя актриса получила страшный ожог верхних дыхательных путей. Сейчас она находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти знаменитость. Пока на связь они не вышли.

К счастью, сама Вера Воронкова и еще один человек, личность которого пока не обнародована, выбрались самостоятельно еще до прибытия пожарных. Что именно произошло ночью – пока не совсем понятно. Поклонники уже высказали версию о том, что подвести могли елочные украшения, включенные в розетку. Однако пока эту информацию никак не прокомментировали представители.

Россиянам остается только ждать и верить. Журналисты следят за развитием событий. Вся страна желает артистке поскорее поправиться и вернуться в комфортные условия. Многие помнят и любят знаменитость по таким работам, как "Каменская", "Марш Турецкого", "Двойник" и другим.