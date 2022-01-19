Разбудила дочь и перекрыла газ: подробности пожара в квартире звезды сериала "Каменская"

Звезда сериала "Каменская" Вера Воронкова вышла на связь после пожара. Актриса рассказала детали произошедшего.
Возгорание, отметила Воронкова, началось из-за новогодней елки. Вера пыталась сама справиться с огнем, но у нее ничего не вышло. Пламя перекинулось на натяжной потолок. Полотнище начало плавиться и капать.
Ситуация развивалась стремительно. Звезда сериала "Каменская" успела разбудить дочь и перекрыть газ. Вера и ее наследница покинули квартиру еще до приезда пожарных.
Сейчас Вера Воронкова в больнице. Жилище заслуженной артистки опечатано. Воронкова получила множественные ожоги головы, шеи и рук. Артистку поместили в реанимационное отделение.
Дочь актрисы тоже пострадала. 14-летний подросток отравился продуктами горения. За состоянием Воронковой и ее наследницы следят медики.
Пожар, считают в Сети, спровоцировали неисправные новогодние украшения, которые были включены в розетку. Ответственные органы эту версию никак не комментируют. О причинах возгорания будет сообщено позднее.