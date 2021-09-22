Известная актриса загорелась на собственном празднике

Звезда американского сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" 21 сентября отпраздновала 40-летие. Николь Ричи устроила небольшую вечеринку, во время которой случайно себя подожгла.
Актриса задувала свечи на торте. Внезапно ее волосы воспламенились. Судя по всему, на локоны Николь было нанесено средство, используемое для сохранения прически – именно оно, возможно, и загорелось.
В личном микроблоге Николь Ричи опубликовала видео с праздника. "Что ж, пока что 40 — это горячо", – подписала ролик знаменитость. Вероятно, актриса сильно не пострадала.
Напомним, Николь Ричи – приемная дочь популярного певца Лайонела Ричи. Крестными родителями артистки являются известный композитор Квинси Джонс и ныне покойный певец Майкл Джексон.
Мировую известность Николь Ричи обрела благодаря шоу "Простая жизнь", в котором снималась вместе с Пэрис Хилтон. В рамках проекта Николь и Пэрис оказались на ферме в глуши, отказавшись от атрибутов привычной роскошной жизни. Звездные наследницы занимались уборкой, доили каров и пытались избежать увольнения с очередной работы.
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