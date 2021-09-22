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Сериалы
Известная актриса загорелась на собственном празднике

Известная актриса загорелась на собственном празднике

Жуткий эпизод попал на видео.
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Звезда американского сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" 21 сентября отпраздновала 40-летие. Николь Ричи устроила небольшую вечеринку, во время которой случайно себя подожгла.

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Актриса задувала свечи на торте. Внезапно ее волосы воспламенились. Судя по всему, на локоны Николь было нанесено средство, используемое для сохранения прически – именно оно, возможно, и загорелось.

В личном микроблоге Николь Ричи опубликовала видео с праздника. "Что ж, пока что 40 — это горячо", – подписала ролик знаменитость. Вероятно, актриса сильно не пострадала.

Напомним, Николь Ричи – приемная дочь популярного певца Лайонела Ричи. Крестными родителями артистки являются известный композитор Квинси Джонс и ныне покойный певец Майкл Джексон.

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Публикация от NICOLE RICHIE (@nicolerichie)

Мировую известность Николь Ричи обрела благодаря шоу "Простая жизнь", в котором снималась вместе с Пэрис Хилтон. В рамках проекта Николь и Пэрис оказались на ферме в глуши, отказавшись от атрибутов привычной роскошной жизни. Звездные наследницы занимались уборкой, доили каров и пытались избежать увольнения с очередной работы.

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Фото: Alex Horvath / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 15:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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