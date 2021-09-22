"У меня нет другого выхода": известный актер оставил жену и пятерых детей

Артист раскрыл подробности личной жизни.

43-летний актер Павел Харланчук – многодетный отец. У звезды сериала "Спросите медсестру" и его супруги Анны трое кровных детей – Адель, Оливия и Паулина, а также двое приемных – Филипп и Ивона, которые приходятся друг другу братом и сестрой.

В свежем интервью Харланчук признался, что в последнее время редко видит супругу и наследников. Пока артист зарабатывает на хлеб в российской столице, его семья проживает на родине – в Белоруссии. Павел отметил, что пандемия коронавирусной инфекции усложнила перемещение между странами. Забрать жену и отпрысков в Москву Павел тоже не может – не потянет переезд финансово.

В Минске, говорит Павел Харланчук, для него работы нет. С 2000-го он был членом труппы театра Горького. Через шесть лет работы его сократили, дескать, не прошел аттестацию, между тем за год до этого Павлу почему-то повысили категорию. Затем актер попробовал себя на новом поприще – работал вторым режиссером в популярном сериале. В 2009 году Харланчук устроился в театр Ивана Купалы. В минувшем году Павел вместе со значительной частью труппы был вынужден уйти вслед за худруком.

Актер сериала "Спросите медсестру" отметил, что, будь он холостяком, в Москву не поехал бы. Но он вынужден оставить жену и наследников, чтобы зарабатывать.

"Но у меня нет другого выхода. Что хорошего, если буду с ними, но не смогу помочь финансово", – рассуждает знаменитость.