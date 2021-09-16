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Сериалы
Известная актриса вывалила грудь ради благого дела

Известная актриса вывалила грудь ради благого дела

Актриса не так давно познала радость материнства.
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Звезда сериалов "Это мы", "Клиника", "Как я встретил вашу маму" Мэнди Мур шокировала поклонников. В сторис личного микроблога актриса показала, как кормит грудью сына Огаста. Знаменитость и ее семимесячный малыш расположились прямо в декорациях съемочной площадки.

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"Вернулась к работе и благодарна за то, что этот маленький человек рядом со мной", – подписала кадр Мур в "сторис" инстаграм-аккаунта.

Актриса вывалила грудь на глазах у фанатов ради благого дела. Мэнди Мур выступает в поддержку публичного кормления младенцев. Дело в том, что в обществе еще не сформировалось единое мнение по поводу допустимости грудного вскармливания в общественных местах. Одни считают, что неприлично обнажать бюст на лавочке в парке. Другие, наоборот, не видят в светлом акте кормления крохи грязный и непристойный подтекст.

Напомним, Мэнди Мур замужем за музыкантом Тейлором Голдсмитом. Знаменитости в браке с 2018 года. В феврале 2021 года у супругов родился сын.

Недавно Мур призналась, что материнство дается ей не очень легко. До недавнего времени артистка страдала от лактостаза – застоя молока в железах. Между тем Мэнди считает родительство прекрасным опытом.

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Фото: pixabay.com
Автор: 16 сентября 2021, 16:39
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