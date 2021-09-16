Звезда "Зачарованных" рассказала о жизни с терминальной стадией рака: конец приближается

Актриса Шеннен Доэрти старается не обсуждать с близкими болезнь.

10 октября свет увидит фильм актрисы Шеннен Доэрти List of a Lifetime. Съемки картины звезда "Зачарованных" совмещала с поездками в клинику – у актрисы рак груди в четвертой стадии. Тема онкологии поднимается и новом фильме Доэрти. Актриса считает, что должна показать общественности, что даже с терминальной стадией рака можно жить активно.

Звезда "Зачарованных" призналась, что смирилась со смертельным диагнозом. Актриса научилась жить с осознанием, что конец приближается. Шеннен Доэрти решила, что не будет зацикливаться на своей болезни. Более того, актриса в личном общении с людьми старается не акцентировать внимание на теме рака. Шеннен создает иллюзию, что все в порядке. "Я не говорю об этом. Точка", – поведала знаменитость. Муж актрисы, продюсер Курт Исваринко, отмечает, в свою очередь, что его супруга не создает впечатление тяжелобольного человека.

Артистка добавила, что в отличии от героини фильма List of a Lifetime список желаний она составлять не стала. Доэрти признается, что единственное, чего она хочет, – это быть живой. Также Шеннен считает, что в ее ситуации составлять листы желаний – немного странно.

"Это означает, что я как бы пытаюсь все проверить, прежде чем мое время уйдет", – рассуждает звезда.

Несмотря на пессимистичный настрой медиков Шеннен Доэрти не теряет присутствия духа. Актриса надеется стать самым долгоживущим человеком с раком.

Как писали "Дни.ру", впервые онкологию у звезды сериала "Зачарованные" обнаружили в 2015 году. Шеннен Доэрти прошла серьезное лечение, которое завершилось ремиссией. В феврале 2020 года рак вернулся еще более агрессивным.