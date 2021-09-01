Растрепанная и в ночнушке: Кравченко поразила народ странным видом

Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко появилась перед публикой практически в неглиже.

Народная артистка решила расставить все точки над "i" относительно своего аккаунта в "Инстаграме". Ранее у поклонников актрисы возникала путаница с ее официальной страницей, и Татьяна Эдуардовна вознамерилась прояснить ситуацию. Татьяна Кравченко записала видео, в котором объяснила, что у нее лишь одна настоящая страница.

Подписчики актрисы быстро разобрались с аккаунтами, но оказались несколько поражены странным видом знаменитости. Дело в том, что обращение к поклонникам звезда "Сватов" записала, облачившись в простенькую ночнушку и с растрепанной головой.

Впрочем, и эта ситуация быстро нашла свое объяснение. Просто поговорить с фанатами Кравченко решила прямо перед спектаклем, в котором она задействована в Ленкоме. Слишком домашний вид Кравченко оказался данью роли, которую она играет в постановке "Под одной крышей".

Убедившись в том, что у актрисы все нормально и странный вид – это всего лишь грим, фолловеры обрадовались и написали:

"В ночнушке даже лучше....такая домашняя, своя" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Очень Вас люблю, такая теплая, домашняя", "Невероятная красота", "Какая вы милая".

Роль неподражаемой Валюхи в сериале "Сваты" сделала Татьяну Эдуардовну настоящей народной любимицей, поэтому публика легко прощает актрисе даже самый неподобающий вид.

Ранее "Дни.ру" писали о порочном сближении звезд "Сватов" – Татьяны Кравченко и Федора Добронравова.