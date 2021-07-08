Седьмому сезону быть: работа над сериалом "Сваты" возобновилась в Грузии

Седьмой сезон сериала "Сваты" поклонники ждут уже несколько лет. Финальную часть ситкома должны были доснять еще летом 2020 года, но в планы киношников вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Работу над теленовеллой пришлось заморозить.
Ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал сообщила, что съемочный процесс возобновится уже в этом, 2021 году. Как теперь выяснилось – не обманула. В Сети появилось видео, созданное в Грузии. Очевидцы запечатлели работу творческого коллектива сериала. В кадр попали звезды ситкома – Федор Добронравов, Анна Кошмал, Татьяна Кравченко, а также технический персонал.
По слухам, съемки седьмого сезона сериала "Сваты" будут завершены в ближайшее время. Вероятно, финальная часть картины увидит свет уже в 2022 году. Известно, что киношникам надо доснять всего четыре эпизода.
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал в "Сторис" личного "Инстаграм" публикует фото достопримечательностей Грузии. Артистка посетила город Мцхета, где располагается древнейший монастырский храм Джвари.
Добавим, ранее "Дни.ру" сообщали о мечте еще одной звезды сериала "Сваты" Олеси Железняк. В интервью знаменитость рассказала, что задумалась о будущем. Олеся хочет встретить старость на природе.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Ребёнок не слушается. Что делать?
Измена из-за алкоголя
Какие певцы вам не нравятся?
Какое имя красивее?