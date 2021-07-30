Юлия Куварзина из "Ворониных" раскрыла причины развода

Актриса обнародовала подробности личной жизни.

Звезда сериалов "Не родись красивой" и "Воронины" Юлия Куварзина раскрыла причину краха ее брака с коллегой по цеху Алексеем Аптовцевым. Артисты стали мужем и женой в 2008 году, после девятилетнего романа. К официальной регистрации брака звезд, судя по всему, подтолкнула беременность актрисы. Через пару месяцев после свадьбы Юлия родила дочь, которую назвали Елизаветой.

Куварзина и Аптовцев разошлись в 2019 году. В свежем интервью звезда "Ворониных" рассказала, что развод был неизбежен. В какой-то момент Юлия и Алексей отдалились друг от друга. Супруги осознали, что у них больше нет общих интересов и они не те, что раньше.

"Мы просто не стали стараться друг для друга", - отметила Юлия.

Несмотря на расставание, Куварзина и Аптовцев остались близкими людьми. Экс-супруги периодически созваниваются. "Можем по два-три часа разговаривать по телефону и шутить", – поделилась звезда "Ворониных".

Юлия души не чает в единственной наследнице Елизавете. Дочь, как заметила, актриса, очень похожа на ее бывшего избранника.

Юлия Куварзина рассказала также, что ее мама долгое время не могла смириться с тем, что она развелась. Родительница актрисы сама не познала счастья в браке. Отец актрисы хотел видеть в жене исключительно мать и хозяйку дома, а та была погружена в творчество.