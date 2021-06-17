Неожиданно: В Сети появилось фото звезды "Ворониных" в свадебном платье

Юлия Куварзина примерила подвенечный наряд.



Звезда сериала "Воронины" заинтриговала поклонников. 45-летняя актриса Юлия Куварзина спровоцировала слухи о новом замужестве.

Знаменитость предпочитает не выставлять личную жизнь на суд общественности. Известно, что Юлия Куварзина была замужем за коллегой по цеху Алексеем Аптовцевым. Артисты поженились в марте 2008 года, спустя девять лет романа. Через пару месяцев после бракосочетания у пары появилась дочь Елизавета. В сентябре 2019-го стало известно, что звезда "Ворониных" развелась. Как оказалось, Юлия и Алексей расторгли отношения еще в 2013-м.

О том, есть ли у Юлии Куварзиной возлюбленный, неизвестно. Между тем в инстаграм-аккаунте актрисы неожиданно появилось любопытное фото. На снимке актриса "Ворониных" предстает в свадебном платье. Артистка стоит в оконном проеме с букетом в руке.

"Высоко сижу, далеко гляжу!" – написала под постом Юлия. Таже звезда ситкома пожелала поклонникам хорошего лета и счастья.

Подписчики предположили, что артистка "Ворониных" вновь пошла под венец. На вопрос о новом замужестве и личности жениха Куварзина только отшутилась, вспомнив героя из пьесы Гоголя "Женитьба". "Больше похоже за Подколесиным в окно", – отметила она. Напомним, персонаж произведения Иван Подколесин, передумав жениться, сбежал от невесты через окно.