"Какая же я жирная": Железняк из "Сватов" спустили с небес на землю

Не так давно Олеся Железняк прочла о себе сплетни в прессе. Утверждалось, что актриса сильно поправилась. По словам звезды сериала "Сваты", те публикации в СМИ выбели ее из колеи.

О том, что растолстела, артистка узнала по дороге на съемки. "Сначала была информация, что я поправилась на 30 килограммов, а к вечеру килограммы увеличились – было 40 килограммов. Я так расстроилась. Ужасно", – вспомнила Олеся Железняк в свежем интервью.

По словам артистки, в итоге она приехала на площадку сама не своя. "Снимаюсь и думаю: "Наверное, у меня сейчас лицо такое полное". Я начинаю тянуть подбородок. Потом на перегриме я поднимаюсь по лестнице. Иду по лестнице и чувствую, что мне тяжело идти. Я думаю: "Господи, какая же я толстая. Какая же я жирная", – поведала Олеся.

Звезда сериала "Сваты" вспомнила, как в тот день постоянно спрашивала своего партнера по кадру Евгения Сытого о том, как выглядит. Этим Олеся привела коллегу в замешательство. К концу смены у Железняк появился страх, что, переодеваясь после съемок, она не влезет в собственную одежду.

Олеся Железняк подчеркнула, что артисты – впечатлительные люди. Журналисты, считает звезда "Сватов", должны быть осторожнее. Подобные статьи причиняют боль и ранят.

Железняк сообщила также, что за несколько дней до выхода статей о ее лишнем весе она получила звание Заслуженной артистки России. Эта почетная награда заставила ее возгордиться.

"Слава тебе господи, все в жизни поровну. Через два дня написали, что я потолстела на 40 килограммов. Я сначала расстроилась, а потом думаю: "Какое же счастье, что так написали, потому что еще дня четыре, если бы я продержалась в образе Заслуженной артистки, в семье меня потеряли бы", - рассмеялась Олеся Железняк.