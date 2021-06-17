Целый этаж с кинотеатром и винным погребом: спустивший миллионы на наркотики актер "Друзей" продал пентхаус

Артист Мэттью Перри всего несколько лет владел роскошными апартаментами.

51-летний актер Мэттью Перри продал свой роскошный пентхаус в Лос-Анджелесе. Как стало известно СМИ, покупатель выложил за люксовые апартаменты 20 миллионов долларов.

Квартиру площадью 863 квадратных метра звезда сериала "Друзья" купила в 2017 году. Журналисты выяснили, что фешенебельный пентхаус, который до недавнего времени принадлежал Перри, занимает весь сороковой этаж башни Century Tower. Здание находится в самом сердце города. В апартаментах шесть спален, четыре ванные, несколько гостинных, личный кинотеатр, винный погреб и две гигантские террасы, с которых открывается замечательный вид. Все помещения жилища имеют дизайнерский ремонт, обставлены дорогой мебелью и техникой. Кроме того, у Меттью Перри был доступ к тренажерному залу и бассейну, которыми оборудован небоскреб.

Продать пентхаус актер сериала "Друзья" решил еще в 2019 году. Мэттью Перри, судя по всему, хотел немного заработать на сделке - за квартиру он изначально просил 35 миллионов долларов. Со временем цену пришлось снизить почти на 38%, так как покупателей не было.

Отметим, благодаря съемкам в сериале "Друзья" Мэттью Перри заработал не только на эти апартаменты. У исполнителя роли Чендлера Бинга еще есть дом и несколько квартир.

Как писали "Дни.ру", Мэттью Перри много лет страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Знаменитость спускала миллионы на пагубные пристрастия. Например, за один поход за запрещенными веществами артист платил экс-избраннице по три-четыре тысячи долларов. Огромные деньги Перри потратил на лечение в различных реабилитационных центрах.