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Сериалы
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей

Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей

Сергей Бурунов тщательно следит за здоровьем. У звезды "Полицейского с Рублевки" есть поводы для грусти.
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Актер признался, что периодически обследуется у врачей. Как говорит 44-летний Сергей Бурунов, каждый раз медики находят у него все новые недуги. Кроме того, услуги докторов обходятся звезде сериала "Полицейский с Рублевки" в копеечку. Актер уже разорился, оплачивая счета из клиник.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

Бурунов считает, что диспансеризация – абсолютная необходимость. Уделяя внимание здоровью, человек показывает уважение к самому себе.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" никогда не скрывал болячки. В минувшем году Сергей Бурунов рассказывал, что проходил лечение в Карелии. В клинике артист восстанавливал силы, которых лишился из-за плотного рабочего графика. Знаменитость жаловалась на общее недомогание и бессонницу.

Отметим, что Бурунов склонен к депрессивным состояниям. В 2010 году Сергей потерял мать. Родительница угасала от рака на глазах знаменитости. В интервью актер говорил, что в те годы жил как "в тумане". Днем Бурунов работал, а вечером выпивал и погружался в страдания. Знаменитость плохо помнит то горестное время. Сергею было сложно принять то, что он ничем не может помочь родному человеку.

Актер уверен, что мир устроен так, чтобы приносить огорчения. Чтобы бороться с этим, создатель даровал людям мозг, считает Сергей Бурунов.

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Сергей Бурунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 17:59 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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