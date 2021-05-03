Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей

Актер признался, что периодически обследуется у врачей. Как говорит 44-летний Сергей Бурунов, каждый раз медики находят у него все новые недуги. Кроме того, услуги докторов обходятся звезде сериала "Полицейский с Рублевки" в копеечку. Актер уже разорился, оплачивая счета из клиник.
Бурунов считает, что диспансеризация – абсолютная необходимость. Уделяя внимание здоровью, человек показывает уважение к самому себе.
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" никогда не скрывал болячки. В минувшем году Сергей Бурунов рассказывал, что проходил лечение в Карелии. В клинике артист восстанавливал силы, которых лишился из-за плотного рабочего графика. Знаменитость жаловалась на общее недомогание и бессонницу.
Отметим, что Бурунов склонен к депрессивным состояниям. В 2010 году Сергей потерял мать. Родительница угасала от рака на глазах знаменитости. В интервью актер говорил, что в те годы жил как "в тумане". Днем Бурунов работал, а вечером выпивал и погружался в страдания. Знаменитость плохо помнит то горестное время. Сергею было сложно принять то, что он ничем не может помочь родному человеку.
Актер уверен, что мир устроен так, чтобы приносить огорчения. Чтобы бороться с этим, создатель даровал людям мозг, считает Сергей Бурунов.
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