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Сериалы
Утянутая в корсет Подкаминская показала прелести

Утянутая в корсет Подкаминская показала прелести

Елена Подкаминская в личном блоге поделилась пикантными кадрами с недавней фотосессии. Звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогов" предстала в соблазнительных образах.
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На черно-белых снимках актриса запечатлена в полупрозрачном корсете. Нижнее белье деликатно подчеркивает прелести артистки, делая акцент на пышной груди. Стилисты подобрали Елене Подкаминской образ томной барышни, будто только сошедшей с американских плакатов 40-50-х годов.

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 Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

За фотосессию артистка примерила несколько нарядов. Второй лук – струящееся шелковое платье на тонких бретельках. Наряд будто обволакивает фигуру звезды, делая акцент на бюсте.

По словам Елены Подкаминской, когда она только начинала свой путь в кино, режиссер Сергей Урсуляк спросил у нее на пробах, почему она такая томная? "Я тогда сильно удивилась, потому что, кроме дикого волнения, сомнения в себе и трясущихся коленок, ничего больше не чувствовала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила звезда сериала "Кухня". Как отметила артистка, с возрастом она все же стала увереннее, поэтому теперь-то уж ей томности не занимать.

Поклонники пришли в восторг от фотографий Елены Подкаминской. "Такие атмосферные снимки", "Вахх, роскошные снимки! Роковая красавица", "Шикарная женщина", "Красиво как, обалдеть, завораживают фотки", "Какая вы красивая и сексуальная женщина!!! Восторгаюсь", – написали в комментариях.

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Елена Подкаминская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 17:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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