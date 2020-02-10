"Захотелось блевать": Козловского унизили за попытку "уделать" Голливуд

Режиссером картины стал Данила Козловский, он же выступили в качестве продюсера и исполнил главную роль. В первом тизере под драматичную музыку показано несколько десятков невнятных кадров с претензией на эпичность. Как заявляется в описании, это первый российский фильм подобного масштаба, который рассказывает о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Создатели уверяют, что в ленте показаны судьбы людей, предотвративших катастрофу. "Главный герой – пожарный Алексей, на первый взгляд совершенно не похож на героя (в исполнении Козловского. – Прим. ред.). Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис", – гласит описание под трейлером.
Актера-многостаночника фолловеры отчитали в комментариях под видео, не стесняясь в выражениях. По мнению пользователей Сети, Козловский определенно не справился с задачей показать истину страшной аварии, особенно на фоне нашумевшего сериала от HBO практически с идентичным названием. "На всю страну одна певица Пугачева. На всю страну один актер Козловский Даниил", "Даня, проснись, ты обосрал штаны", "Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности", "Только увидел рожу Козловского, сразу захотелось блевать", "Это фиаско, братан", – отметились под видео недовольные.
Вероятно, после такой реакции на первый трейлер "Чернобыль: бездна" российский зритель не поддержит картину рублем.
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