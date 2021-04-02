"Хозяйка": Арзамасова с идеальным маникюром поставила перед Авербухом миску лапши быстрого приготовления

Звезда сериала "Папины дочки" провела приятный вечер в обществе мужа – фигуриста Ильи Авербуха. Судя по всему, супруги решили не обременять себя готовкой. Лиза Арзамасова поставила перед избранником совсем уж незамысловатые кушанья.
В личном микроблоге актриса показала накрытый к ужину стол. На нем сиротливо стояли: небольшая емкость с аппетитными огурчиками и две пластиковые мисочки со свежезаваренной лапшой быстрого приготовления. Плавающие в воде макароны уютно парили.
"Сегодня семейный вечер. Приготовила мужу ужин. Он говорит, что я замечательная хозяйка. Да, Илюша?" – обращается Арзамасова к Авербуху. "Все прекрасно", – немного обреченно отвечает актрисе фигурист.
На опубликованном в "Сторис" видео Лиза также демонстрирует подписчикам идеальный маникюр. Видимо, ролик был задуман как провокация, первоапрельская шутка.
Напомним, 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и 47-летний спортсмен Илья Авербух зарегистрировали отношения в декабре 2020 года. Влюбленные долгое время скрывали роман. После росписи в одном из столичных ЗАГСов Лиза и Илья поехали отдыхать в Сочи.
Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова смогла найти общий язык с сыном фигуриста от прошлых отношений, Мартином. Не так давно пасынку молодой актрисы исполнилось 17 лет.
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