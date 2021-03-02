"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость

3 марта состоится премьера спектакля Елены Невежиной "Зимние заметки" в Театре Наций. Лизе Арзамасовой в постановке досталась одна из главных ролей. Актриса сериала "Папины дочки" очень переживает. На ее плечах лежит большая ответственность.
"Я всегда дрожу, но так я еще никогда не переживала", - рассказала о своих ощущениях Арзамасова в личном "Инстаграм".
Лиза благодарна авторам постановки за оказанное доверие. Артистка чувствует восторг от происходящего с ней.
Публикацию артистка сопроводила фотографией созданной специально для премьеры. Лиза Арзамасова запечатлена в образе своей героини. На снимке звезда "Папиных дочек" выглядит бледной и старше своих лет, видимо, из-за освещения и грима.
Напомним, ранее Лиза Арзамасова рассказала, почему ее свадьба с фигуристом Ильей Авербухом показалась такой молниеносной. Всему виной, как заметила артистка, их стремление держать в тайне подробности личной жизни. Звезда сериала "Папины дочки" уверила, что к мыслям о браке она и ее избранник пришли постепенно.
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