"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость

Звезда сериала "Папины дочки" очень волнуется из-за скорой премьеры. Актриса Лиза Арзамасова много сил и времени вложила в новый проект.

3 марта состоится премьера спектакля Елены Невежиной "Зимние заметки" в Театре Наций. Лизе Арзамасовой в постановке досталась одна из главных ролей. Актриса сериала "Папины дочки" очень переживает. На ее плечах лежит большая ответственность.

"Я всегда дрожу, но так я еще никогда не переживала", - рассказала о своих ощущениях Арзамасова в личном "Инстаграм".

Лиза благодарна авторам постановки за оказанное доверие. Артистка чувствует восторг от происходящего с ней.

Публикацию артистка сопроводила фотографией созданной специально для премьеры. Лиза Арзамасова запечатлена в образе своей героини. На снимке звезда "Папиных дочек" выглядит бледной и старше своих лет, видимо, из-за освещения и грима.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова рассказала, почему ее свадьба с фигуристом Ильей Авербухом показалась такой молниеносной. Всему виной, как заметила артистка, их стремление держать в тайне подробности личной жизни. Звезда сериала "Папины дочки" уверила, что к мыслям о браке она и ее избранник пришли постепенно.