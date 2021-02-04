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Сериалы
Черная полоса: звезду сериала

Черная полоса: звезду сериала "Сваты" Железняк обокрали

Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня" пострадала от мошенников. Олеся Железняк лишилась честно заработанных средств.
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Злоумышленники сняли со счета актрисы 50 тысяч рублей. По словам Олеси Железняк, личные данные она никому не сообщала. Денежные средства звезды сериала "Сваты" хранились в одном из российских банков.

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Отметим, что у знаменитости началась черная полоса в жизни – не так давно жертвой аферистов стал сын Олеси. Молодой человек заказал обувь в интернет-магазине. Он отправил деньги продавцу, но товар ему так и не прислали.

Напомним, в декабре 2020 года Олеся Железняк удостоилась звания "Заслуженный артист России". Актриса работает в театре "Ленком". В одном из интервью знаменитость признавалась, что сцена помогает ей держаться на плаву. Из-за пандемии отменились многие проекты, поэтому театр стал единственным источником дохода. Между тем Олесе необходимо выплачивать ипотеку.

Напомним, звезда серила "Сваты" в браке с актером Спартаком Сумченко. У пары четверо отпрысков. Первенец Савелий родился в 2004 году. Дочь Аграфена появилась у пары в ноябре 2006 года. Через четыре года в семье Олеси Железняк вновь произошло пополнение – сын Платон. В 2013-м знаменитость в четвертый раз стала мамой – появился Фома.

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Автор: 4 февраля 2021, 11:26 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник

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