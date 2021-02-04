Черная полоса: звезду сериала "Сваты" Железняк обокрали

Звезда сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня" пострадала от мошенников. Олеся Железняк лишилась честно заработанных средств.

Злоумышленники сняли со счета актрисы 50 тысяч рублей. По словам Олеси Железняк, личные данные она никому не сообщала. Денежные средства звезды сериала "Сваты" хранились в одном из российских банков.

Отметим, что у знаменитости началась черная полоса в жизни – не так давно жертвой аферистов стал сын Олеси. Молодой человек заказал обувь в интернет-магазине. Он отправил деньги продавцу, но товар ему так и не прислали.

Напомним, в декабре 2020 года Олеся Железняк удостоилась звания "Заслуженный артист России". Актриса работает в театре "Ленком". В одном из интервью знаменитость признавалась, что сцена помогает ей держаться на плаву. Из-за пандемии отменились многие проекты, поэтому театр стал единственным источником дохода. Между тем Олесе необходимо выплачивать ипотеку.

Напомним, звезда серила "Сваты" в браке с актером Спартаком Сумченко. У пары четверо отпрысков. Первенец Савелий родился в 2004 году. Дочь Аграфена появилась у пары в ноябре 2006 года. Через четыре года в семье Олеси Железняк вновь произошло пополнение – сын Платон. В 2013-м знаменитость в четвертый раз стала мамой – появился Фома.