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Сериалы
13 дней в реанимации: жена актера из "Ворониных" раскрыла подробности его смерти

13 дней в реанимации: жена актера из "Ворониных" раскрыла подробности его смерти

Обнародованы причины смерти звезды кино и сериалов.
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Накануне стало известно о смерти актера сериала "Воронины" Михаила Зубова. Артист скончался на 43-м году жизни.

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Супруга звезды кино и сериалов, Наталья Гердт, вышла на связь с журналистами и раскрыла детали трагедии. Михаил Зубов оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции и пневмонии. Состояние актера ситкома "Воронины" постоянно ухудшалось.

По словам женщины, ее избранник 13 дней провел в реанимационном отделении. Медики сделали все возможное, чтобы спасти Зубова, но их старания оказались тщетными.

Как писали "Дни.ру", о кончине Михаила Зубова сообщила в соцсетях актриса Елена Володина. Коллега выразила соболезнования семье артиста.

Отметим, кинодебют Зубова состоялся в 2018 году в фильме "Ласточка". Михаил получил первую роль, окончив Школу актерского мастерства. Затем артиста приглашали в сериалы "Капкан для монстра" и "Ищейка".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного актера Валерия Гаркалина. Знаменитость ушла из жизни 20 ноября. Организм актера не справился с последствиями ковида. Как сообщила телеведущая Лариса Гузеева, Валерий Гаркалин не был вакцинирован. Дескать, дочь артиста нагло врет, говоря о коктейле из прививок.

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Кадр из сериала "Спасская" (2020)
Автор: 22 ноября 2021, 11:03 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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