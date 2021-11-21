Умерла звезда сериала "Воронины"

Артист стал известен широкой публике благодаря роли в комедийном сериале "Воронины" на телеканале СТС. Михаил Зубов ушел из жизни еще несколько дней назад, но информация появилась только сейчас.
О трагедии стало известно из социальной сети подруги Михаила Елены Володиной. Она написала прощальный пост на своей странице. "Не знаю, как теперь с этим жить", – поделилась женщина. Причина смерти артиста неизвестна, но в Сети стали предполагать, что мужчина не справился с последствиями коронавируса, обстоятельства выясняются. Михаилу Зубову было 42 года. В Сети стали выражать соболезнования семье умершего, поклонники и близкие убиты горем и не могут поверить в случившееся.
Артист родом с Кубани, там он отучился в институте на менеджера, а позже все-таки решил воплотить мечту и окончил Школу актерского мастерства "Артанде". В кино Зубов дебютировал недавно, в 2018 году вышла мелодрама "Ласточка" с его участием. Затем его стали приглашать в популярные сериалы на второстепенные роли. Михаил снялся в таких проектах, как "Воронины", "Тренер", "Ищейка".