Экс-возлюбленная звезды "Менталиста" взвыла от клеветы: Расстались из-за митинга антипрививочников?

Так, 56-летний австралийский актер Саймон Бейкер недавно объявил о расставании со своей избранницей Лаурой Гиббс. Сообщалось, что дело было вовсе не в разнице в возрасте, как предполагали многие. Якобы звезду сериала "Менталист" не устроил тот факт, что возлюбленная приняла участие в митинге "антипрививочников".
Известно, что ранее у пары были некоторые разногласия, но их удалось исправить. После появления информации многие охотно поверили в нее. Сама Гиббс крайне активно настроена в этом направлении. Так как она является основателем бренда Nagnata, в прошлом месяце от лица фирмы было сделано заявление.
Дизайнер указала, что не откроет свои магазины, пока людям, которые не хотят вакцинироваться, не разрешат свободно ходить и общаться. По слухам, радикальные настрои возлюбленной не особенно понравились артисту. Однако сама знаменитость все отрицает. Она отметила, что крайне устала слышать подобное и обратилась к публике. По словам Лауры, звезда "Менталиста" покинула ее на крайне дружеской ноте, и теперь они вместе переживают невзгоды.
Дизайнер заверила, что испытывает по отношению к Саймону Бейкеру исключительно уважение. Она отметила, что отправилась на митинг только потому, что выступает за свободу слова и выбора. Многие поклонники поддерживают активистку.