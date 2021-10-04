"На грани": запустившая себя звезда "Друзей" повергла в шок измученным видом

Актер вновь перестал следить за внешним видом.

52-летний актер Мэттью Перри впервые после выхода на экраны проекта "Друзья: Воссоединение" попал в объектив папарацци. Репортеры сделали фото исполнителя роли Чендлера Бинга на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда он направлялся из кофейни к парковке.

Внешний вид знаменитости у журналистов вызвал беспокойство. У Мэттью, как сообщает Daily Mail, было измученное лицо. Перри был бледен, он вновь прибавил в весе. Звезда "Друзей" передвигалась по городу на своей машине. Актер курил и пил молочный напиток. Мэттью сопровождал приятель.

Напомним, четыре месяца назад свет увидел проект "Друзья: Воссоединение". В рамках шоу звезды культового ситкома вновь встретились в съемочном павильоне студии Warner Bros. Мэттью Перри готовился к появлению перед камерами: он похудел, посетил стоматолога и, вероятно, косметолога. Впрочем, принятые меры не спасли его от критики в Сети. Поклонники "Друзей" отмечали, что исполнитель роли Чендлера Бинга выглядит значительно старше коллег по ситкому. Дескать, годы наркотической и алкогольной зависимости с лица уже не стереть.

Судя по свежим фото после завершения съемок проекта "Друзья: Воссоединение" Перри вновь себя запустил. Актер перестал следить за весом и заботиться о внешнем виде.

"Он выглядит таким несчастным и на грани", "Так грустно, что он выглядит на 15 лет старше своего возраста. Если бы женщина позволила себе такое, комментарии были бы ЖЕСТОКИМИ. Вы действительно не можете купить счастье или душевное спокойствие", – обсуждают шокированные пользователи Сети свежие фото Мэттью Перри.