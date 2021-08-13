Сраженный страшной болезнью Сафонов вышел на связь

В июле российский актер Кирилл Сафонов заразился коронавирусом. Спустя месяц он вышел на связь.

О том, что у Кирилла Сафонова проблемы со здоровьем, стало известно после отмены спектакля с его участием "Двое на качелях". С июля об актере ничего не было слышно. Сафонов решил выдержать паузу до полного выздоровления.

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И вот наконец Кирилл Сафонов преодолел эту страшную болезнь. Первым делом он извинился перед поклонниками за то, что они не попали на его спектакль. По словам актера, такое случилось с ним впервые. Сафонов написал, что ему очень жаль.

Звезда сериалов "Большие надежды", "Люби всех" "Девочки не сдаются" сообщил, что сейчас все позади, и он смог преодолеть коронавирус. Судя по всему, Сафонов переболел в легкой форме. Как обстоят дела у его семьи, пока не ясно.

Напомним, ранее Кирилл Сафонов рассказал в "Инстаграм", что ровно 27 лет назад у него родилась дочь Анастасия. Мать девушки страдала алкогольной зависимостью и уже умерла. Сейчас она живет в США и строит карьеру модели.



Кирилл Сафонов счастлив в браке с певицей Сашей Савельевой. В 2019 году у пары родился общий сын Леон. Пара является одной из самых красивых и закрытых в отечественном шоу-бизнесе. Они редко говорят о себе и не распространяются о семейных подробностях.