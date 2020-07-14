Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" снимется в британской многосерийной ленте

Анна Уколова обычно играет персонажей с трудной судьбой. Зрители могут помнить ее по ролям в таких картинах, как "Ивановы-Ивановы", "Географ глобус пропил", "Склифосовский" и "Левиафан".

Британские продюсеры, посмотрев работы звезды, поняли, что именно такая актриса подойдет на роль "настоящей русской души". Артистка пока не разглашает детали будущих съемок, однако уже намекнула, что действие шпионского сериала будет происходить в Советском Союзе, куда главного героя забросят по работе.

Анна Уколова также добавила, что западный режиссер ее заметил, посмотрев драму Андрея Звягинцева "Левиафан". Как призналась артистка, она предупредила продюсеров, что не хочет играть "плохого русского", так как является патриоткой. По словам звезды, характер героини почти полностью совпадает с ее собственным.

Пока неизвестно, кто станет партнером актрисы по съемочной площадке. Ясно лишь то, что Анне Уколовой доверят одну из любовных линий четырехсерийного фильма. Так как актриса не говорит по-английски, в ленте она будет изъясняться на языке жестов.

В недавнем интервью Борису Корчевникову артистка рассказала о своей трудной судьбе. Оказалось, что будущая звезда родилась мертвой, и это чудо, что ее откачали. К счастью, в то время отец работал председателем колхоза и смог организовать срочную медицинскую помощь.