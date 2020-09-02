В годовщину венчания Кожевникова поменяла мужа на известного футболиста

Актриса и предприниматель вместе с 2013 года. Звезда сериала "Универ" подарила любимому троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.
Мария Кожевникова и Евгений Васильев отпраздновали важную семейную дату в рыбном ресторане Краснодара. По словам актрисы, заранее застолье она не планировала. Банкет получился спонтанно. На мероприятии присутствовали дети и друзья пары. Гостей потчевали устрицами, крабами и различными блюдами из рыбы. Также для Марии и Евгения сделали красивый торт, украшенный фигурками белых лебедей.
В личном микроблоге звезда сериала "Универ" опубликовала серию снимков с торжества. На одном из кадров она позирует с сыновьями, Иваном и Максимом, а также парой близких друзей. На фото не хватало мужа Марии Кожевниковой. Любимого артистка заменила картонной фигурой известного футболиста Лионеля Месси.
Ранее в интервью Лере Кудрявцевой звезда сериала "Универ" говорила, что ее муж не любит публичности. Евгений, по словам Марии, не хочет быть в центре внимания. Мужчина опасается обвинений в пиаре за счет знаменитой жены.
Напомним, Мария Кожевникова и Евгений Васильев до ЗАГСа пока не дошли. Влюбленные проходили только обряд венчания. Отсутствие штампа в паспорте злопыхатели часто ставят артистке в укор.
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