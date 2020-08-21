Мария Кожевникова о муже и детях: Находимся в вечном забеге

Звезда сериала "Универ" стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В студии Мария Кожевникова сообщила, что в ее семье все работящие.

Артистка поведала, что ее супруг-бизнесмен Евгений Васильев постоянно в заботах. Телефон мужа Марии Кожевниковой круглосуточно разрывается от звонков. "Мы в нашей семье, в том числе и дети, все время находимся в вечном забеге. И нам в другом мире уже некомфортно", – сообщила Мария Кожевникова.

Артистка подчеркнула, что привычки лежать на диване и смотреть телевизор у ее домашних нет. Каждый находит занятие по душе. Вечерами на даче, например, Мария Кожевникова ее муж и сыновья трудятся на участке. Знаменитость разбила огород, на котором выращивает огурцы и помидоры.

Дети звезды сериала "Универ" занимаются спортом. Старший сын артистки Иван в день посещает по пять тренировок. Ребенок занимается сразу в нескольких секциях. "Это здорово, но надо много денег на все это, конечно", – заметила Мария.

По словам Кожевниковой, несмотря на постоянную занятость, ее ребенок не перегружен. После занятий у Ивана остаются силы для игры в футбол.

Напомним, что актриса из сериала "Универ" Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Старшему наследнику пары, Ивану, шесть лет. Среднему, Максиму, – пять. Три года назад у знаменитости родился Василий.