Елена Ксенофонтова из сериала "Кухня" выиграла суд против экс-мужа

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель "Элеон" вышла победительницей из очередного судебного процесса. Елена Ксенофонтова раскрыла подробности спора с экс-мужем, адвокатом Александром Рыжих.

Артистка призналась, что уже четыре года живет от заседания до заседания. Все это время звезде сериала "Кухня" приходилось доказывать, что она не является плохой матерью, аферисткой и хулиганкой, не страдает зависимостями и психическими расстройствами.

По словам знаменитости, этот выигрыш в суде не обещает спокойной жизни. Актриса опасается, что спустя время ее бывший супруг придумает новый повод, чтобы начать против нее дело. Между тем победе Ксенофонтова не может не радоваться. Звезда сериала "Кухня" поблагодарила адвокатов, защищавших ее в суде.

Напомним, что Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих состояли в незарегистрированном браке девять лет. В феврале 2011 года актриса подарила избраннику наследницу Софью. В 2016-м пара распалась.

Рыжих подал в суд на Ксенофонтову. Адвокат обвинил звезду сериала "Кухня" в нанесении побоев. Знаменитость получила обвинительный приговор, который спустя время оспорила. Фемида удовлетворила апелляцию Елены, ее оправдали.

Спустя время в рамках популярного ток-шоу Елена Ксенофонтова рассказала о совместной жизни с Александром Рыжих. Звезда сериала "Кухня" сообщила, что много лет терпела унижения и побои от гражданского супруга.