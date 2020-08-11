Мария Кожевникова назвала чудодейственное средство для похудения

Кожевникова – мать троих сыновей. Знаменитость не скрывает, что сильно поправлялась во время каждой беременности. После родов Мария долго приводила себя в форму, поэтому в вопросе похудения звезда сериала "Универ" стала настоящим экспертом.
По словам знаменитости, главное в избавлении от лишнего веса – спорт. Сегодня, например, Мария увлекается скандинавской ходьбой. Также большое значение имеют время употребления пищи и ее калорийность.
Кожевникова подчеркнула, что не принимала никаких препаратов, обещающих быстрое похудение. "Единственное, что я использую дополнительно, – это природное средство гриб чага", – поведала звезда сериала "Универ" в "Инстаграм".
Кожевникова подчеркнула, что чага ускоряет метаболизм и укрепляет иммунитет, что немаловажно в борьбе за стройность. Также гриб благоприятно влияет на нервную систему и нормализует сон. Для артистки важен хороший отдых.
Знаменитость добавила, что чагу не надо как-то по-особенному заваривать, и это очень удобно в условиях большой загруженности. Артистка добавляет средство в травяной чай.
Мария Кожевникова отметила, что в интернете часто натыкается на неправдивую информацию о себе. Актриса призвала поклонников не верить продавцам таблеток для похудения, которые утверждают, будто благодаря их пилюлям звезда сериала "Универ" вернулась в форму.
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