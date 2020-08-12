Звезда "Кухни" Валерия Федорович ждет второго ребенка

Звезда сериала "Кухня" рассказала о скором пополнении в семье. Валерия Федорович показала подросший живот.

О беременности артистка сообщила в особенный для себя момент – 12 августа она празднует день рождения. Валерии Федорович исполнилось 28 лет.

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" опубликовала в личном микроблоге кадр из свежей фотосессии. Артистка позирует в распахнутом халате. Левой рукой Валерия прикрывает обнаженную грудь, а правой поддерживает подросший живот.

Федорович добавила, что ждет второго ребенка, и пока не понимает, как это – любить двоих малышей. "Два сердца надо? Или твое одно становится больше?" – задается вопросами знаменитость.

Валерия Федорович поблагодарила родителей, которые всегда готовы прийти ей на помощь. Маме и папе звезда сериала "Кухня" призналась в любви и сказала спасибо за достойное воспитание.

Напомним, в 2013 году Валерия Федорович вышла замуж за коллегу по цеху Максима Онищенко. Семейная жизнь пары не сложилась. Артисты не афишировали свадьбу и не привлекали внимания общественности к своему разводу.

В марте 2018 года стало известно, что у артистки родился сын. На момент появления этой информации малышу звезды сериала "Кухня" было уже три месяца. Отпрыску знаменитость дала имя Герман. О том, кто является отцом первенца актрисы, все еще неизвестно. Знаменитость тщательно скрывает личность мужчины. Имя папы второго малыша артистка тоже держит в тайне.