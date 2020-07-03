Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала "Кухня. Война за отель": Новые лица будут

Артистка отметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируют выпустить теленовеллу "Кухня. Война за отель" на экраны уже осенью.
Елена Ксенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкома появится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектах под эгидой "Кухни". "Новые лица будут", – заинтриговала поклонников Елена.
Ксенофонтова добавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новые эпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевые персонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.
О сюжете продолжения ленты "Кухня. Война за отель" актриса говорить отказалась. Знаменитость назвала себя суеверным человеком: "В этом смысле из меня мало что можно вытянуть".
Ранее стало известно, что съемки продолжения "Кухни" проходят в павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работают киностудии "Арт Пикчерс Вижн" и "Блэк Бокс Продакшн".
По словам заместителя генерального директора по производству "СТС Медиа" Максима Рыбакова, съемки проходят в условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы. Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.
Все работники площадки регулярно сдают тесты на COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной защиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.
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