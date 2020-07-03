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Сериалы
Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала

Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала "Кухня. Война за отель": Новые лица будут

Елена Ксенофонтова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Второй сезон сериала СТС "Кухня. Война за отель" увидит свет в следующем телесезоне. По словам звезды ситкома Елены Ксенофонтовой, в свежих эпизодах появятся новые герои.
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Артистка отметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируют выпустить теленовеллу "Кухня. Война за отель" на экраны уже осенью.

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Кухня: Война за отель – 1 сезон (сериал)

 Елена Юрьевна Ксенофонтова

Елена Юрьевна Ксенофонтова актриса

Елена Ксенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкома появится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектах под эгидой "Кухни". "Новые лица будут", – заинтриговала поклонников Елена.

Ксенофонтова добавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новые эпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевые персонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.

О сюжете продолжения ленты "Кухня. Война за отель" актриса говорить отказалась. Знаменитость назвала себя суеверным человеком: "В этом смысле из меня мало что можно вытянуть".

Ранее стало известно, что съемки продолжения "Кухни" проходят в павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работают киностудии "Арт Пикчерс Вижн" и "Блэк Бокс Продакшн".

Фото: Пресс-служба

По словам заместителя генерального директора по производству "СТС Медиа" Максима Рыбакова, съемки проходят в условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы. Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.

Все работники площадки регулярно сдают тесты на COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной защиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.

Автор: 3 июля 2020, 11:33 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие

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