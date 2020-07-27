В Сети появился отрывок из невышедшего эпизода сериала "Викинги": Козловский целует крест

В небольшом ролике внимание акцентировано на персонаже Козловского, князе Олеге. Герой, судя по всему, готовится к битве. После религиозного обряда он целует крест, протянутый ему священнослужителем, и возвращается к своей лошади.
Напомним, шестой сезон сериала "Викинги" является заключительным. До финала осталось всего десять эпизодов. Ранее создатель теленовеллы Майкл Херст говорил в интервью, что запланирован выпуск 89 серий. Растягивать картину не имеет смысла, ведь ее концовка уже известна.
Отметим, что история викингов на этом не завершится. Скоро свет увидит новый проект "Викинги: Вальхалла". Это спин-офф сериала. Сюжет ленты будет развиваться через сто лет после событий оригинальной истории.
Напомним, в марте 2020 года актер Данила Козловский сообщил, что стал отцом. Наследницу артисту родила возлюбленная Ольга Зуева. По слухам, малышка появилась на свет еще зимой, в перинатальном центре Нью-Йорка. Несколько месяцев знаменитости скрывали радостное событие от общественности.
Также поговаривают, что звезда сериала "Викинги" собиралась сыграть свадьбу с матерью своего ребенка. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы влюбленных. Возможно, торжество пришлось перенести.
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