Открытый финал: как завершился третий сезон сериала "ИП Пирогова"

Накануне, 22 мая, состоялся показ заключительного эпизода третьего сезона сериала "ИП Пирогова". В финале руководитель компании "Бальзак-Гурме", Денис Алексеевич, предлагает Вере Пироговой место главного кондитера в петербургском филиале организации.
Денис зовет Веру в совместную командировку. Герои хотят посмотреть ресторан в Северной столице. Девушка соглашается, но не говорит о своих планах Андрею. О них тот узнает только в день поездки. Андрей бросает Веру. Главная героиня сериала "ИП Пирогова" уезжает от избранника на такси.
У Саши проблемы со здоровьем. Девушка оказывается в больнице. Врачи пытаются сохранить беременность. Когда Даня и Валентин приходят ее навестить, та неожиданно выбирает последнего. Валентин предлагает Саше пожениться, та отвечает согласием.
Папа Веры Пироговой, Виктор Павлович, отправляется в Египет. Компанию ему составляет новая зазноба. К Валентине возвращается экс-супруг, женщина находится на седьмом небе от счастья. Будущее кондитерской Веры Пироговой пока туманно. Напомним, сериал "ИП "Пирогова" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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