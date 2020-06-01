Павел Прилучный привез детям необычного питомца: В нашем животном мире пополнение

"Короче, в нашем животном мире пополнение", – сообщил Павел Прилучный. Звезда сериала "Мажор" поведала, что завела нового питомца – красноухую черепаху. Артист назвал пресмыкающееся очень красивым.
Теперь Прилучный и его дети придумывают имя новому экзотическому жильцу. Кличка Тортила, по словам Павла, не подходит. Дело в том, что черепаха оказалась самцом.
Судя по всему, звезда сериала "Мажор" привезла черепаху ради отпрысков – семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии. Дети сейчас гостят в загородном доме Прилучного. Отметим, что в минувшем апреле Павел стал хозяином щенка по кличке Тор.
Пока Павел возится с детьми и питомцами, его супруга Агата Муцениеце снимается в кино. На днях артистка опубликовала в соцсетях фото, которое напугало ее поклонников: знаменитость запечатлена с кровоподтеками и ссадинами на лице. Звезда успокоила фанатов, заявив, что это всего-навсего грим для новой роли.
Напомним, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались. Актер проживает в загородном доме, а его пока еще жена переехала вместе с детьми в московскую квартиру. Сегодня, 1 июня, должно было пройти первое судебное заседание по бракоразводному процессу. Состоялось ли оно – неизвестно.
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