Иван Жидков встретился с сыном после скандала и угроз о лишении алиментов

Актер Иван Жидков и модель Лилия Соловьева разошлись в середине 2018 года. Экс-возлюбленные расставались со скандалом. Со временем им удалось наладить общение ради общего сына Степана.
Около месяца назад отношения Лилии и Ивана вновь обострились. Жидков хотел встретиться с сыном, однако Соловьева препятствовала этому. Модель решила ограничить контакты Степана до окончания карантина.
Актер очень скучал по наследнику. Ситуация его откровенно раздражала. Наконец папа и сынишка воссоединились. Об этом Иван Жидков рассказал в личном микроблоге. "Сколько лет, сколько зим", - прокомментировала селфи с отпрыском артист.
Добавим, что долгожданной встрече Жидкова с ребенком предшествовал некрасивый эпизод. Иван сделал публичное заявление. Он сообщил, что не может видеть Степана, хотя имеет такие же права на ребенка, как и мать. Артист пригрозил лишить мальчика алиментов.
Лилию Соловьеву слова знаменитости оскорбили. Модель посетовала, что экс-избранник пытается манипулировать ею. Девушка уверена, что Иван Жидков сделала заявление после употребления алкоголя.
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