За действиями Подкаминской на съемках пристально следят

Сериал "ИП "Пирогова" повествует о молодой женщине Вере. После развода героиня находит смысл жизни в создании кондитерских изделий. Персонаж открывает собственное производство сладостей.
Веру Пирогову в теленовелле сыграла Елена Подкаминская. Артистка не скрывает, что стоять у плиты не любит. Между тем на съемках сериала она научилась делать завитки из крема, печь зефир и еще много чего интересного.
Азам кулинарного мастерства актрису обучила Евгения Терентьева – профессиональный кондитер. Терентьева является дублером звезды сериала "ИП "Пирогова" и следит за достоверностью происходящего в кадре. При необходимости Евгения корректирует движения Елены – например, в процессе замешивания теста.
Иногда руки Терентьевой можно увидеть на экране, обычно они в перчатках. "Когда мы снимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры", – пояснила Евгения.
Дублерша Елены Подкаминской увлеклась созданием сладостей четыре года назад. Первое время Терентьева баловала вкусностями только родных и друзей, однако со временем сделала кондитерское искусство профессией. Напомним, сериал "ИП "Пирогова" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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