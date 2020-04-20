Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС

21 февраля 2020 года Елена Подкаминская стала мамой в третий раз. У артистки родился сын Александр.
По словам Елены, работа над третьим сезоном сериала "ИП Пирогова" совпала с ее беременностью. "Я снималась с шестого по восьмой месяц", – поделилась знаменитость.
Артистка хотела оставить интересное положение в тайне, поэтому подключила коллег. "Каждый цех нашей группы соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть", – поделилась артистка.
На площадке сериала "ИП Пирогова" все существовали в режиме ЧС. Киношники ломали головы, как и чем закрыть живот главной актрисы. В ход шло все: кастрюли, банки, подносы и многое другое.
Сложнее всего было художникам по костюмам. Каждая их смена начиналась с измерения Подкаминской. Наряды Елены постоянно перешивались.
По сценарию, ребенка ждала героиня Ксюши Тепловой. Девушке, наоборот, приходилось носить накладной живот, сообщает ok-magazine.ru.
Напомним, действия нового сезона сериала "ИП Пирогова" происходят через полгода после событий второй части. Героиня Подкаминской смогла заключить договор с сетью ресторанов "Бальзак Гурмэ". Бизнес стал приносить доход. Между тем личная жизнь Веры Пироговой полна сложностей. Отношения с Андреем портятся после появления Дениса. Сериал "ИП Пирогова" стартует 12 мая в 21:00 на телеканале "Супер". Смотреть ситком онлайн можно на видеосервисах PREMIER и START.
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