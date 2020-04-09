Актер Андрей Барило из "Паромщицы" рассказал об отношениях с экс-женой Светланой Рябовой

46-летний актер Андрей Барило 28 лет работает в Театре Сатиры. Именно там, за кулисами, звезда сериала "Паромщица" встретила первую жену – артистку Светлану Рябову.
Отношения Барило и Рябовой обсуждала вся театральная столица. Актриса была старше избранника на 12 лет. В браке у звезд родились двое детей. Ходят слухи, что после свадьбы артистам пришлось буквально выживать – работы практически не было. Со временем отношения Андрея и Светланы расстроились, они развелись.
По словам актера из сериала "Паромщица", с экс-супругой у него отличные отношения. Барило и Рябову объединяют дети – 24-летняя Александра и 21-летняя Екатерина. Наследницы знаменитости пошли по стопам родителей. Девушки учатся в Щукинском училище на разных курсах. "Обеими своими девчонками очень горжусь!" – признался Андрей.
Добавим, что Андрей Барило состоял в незарегистрированных отношениях с артисткой Александрой Солянкиной. Девушка на десять лет младше артиста. Пара распалась после девяти лет романа, сообщает "Экспресс газета". Сериал "Паромщица" можно смотреть онлайн на официальном сайте канала "Россия 1".
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