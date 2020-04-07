"Пьяная, что ли?": Ксенофонтова из "Кухни" испугала странным поведением

Звезда сериалов "Кухня" и "Кухня. Война за отель" Елена Ксенофонтова призналась, что уже три недели она и ее близкие почти не выходят из квартиры. Сложнее всего для артистки в период самоизоляции из-за коронавируса делать домашние задания с дочерью Софьей.

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