"Пьяная, что ли?": Ксенофонтова из "Кухни" испугала странным поведением

"Ох, и крутая вещь карантин! Очень крутая. Я не знаю, кто тебя придумал. Вот я, например, сегодня чуть не съела кота. Все-таки уже практически третья неделя, как мы пытаемся сидеть дома", – покатываясь со смеху, сообщила звезда сериала "Кухня. Война за отель" в "Инстаграм".
По словам Елены, в школьной программе у ее дочери Софья сейчас значатся местоимения. Ксенофонтова пыталась помочь девочке разобраться в теме.
Звезда сериала долго объясняла ребенку, какое из личных местоимений к какому лицу относится и почему. Софья уверила мать, что все поняла, но во время тестирования наделала ошибок. Это вывело знаменитость из равновесия.
"Две недели назад я все объяснила бы. Ну, или сказала: "Вы в школе проходите. Пройдете еще, поймешь!" На улицу бы вышла… А здесь же нельзя. Спасибо коту, шел мимо. Но верткий оказался, зараза", – эмоционально высказалась звезда сериала "Кухня. Война за отель".
Ксенофонтова призналась, что теперь все время хохочет. Даже выпуски новостей вызывают у нее смех. "Жру и ржу", – добавила артистка.
Поклонников ее поведение испугало. Многие отметили, что самоизоляция плохо влияет на психоэмоциональное состояние Елены – мол, ведет она себя странно.
А кто-то решил, что актриса выпила. "Пьяная, что ли?" – спросила в комментариях подписчица. "Вообще не пью. Веселая. А вот Вам не мешало бы поучиться такту", – резко ответила звезда.
Напомним, что сериал "Кухня. Война за отель" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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