"Чувствую, не хватает ему тепла": Ксенофонтова молится об усопшем Марьянове

Звезда сериала "Отель "Элеон" и "Кухня. Война за отель" Елена Ксенофонтова побывала на могиле коллеги по цеху Дмитрия Марьянова. Артистка не стала скрывать, что испытывает горечь из-за кончины друга.

прочитано 136 раз