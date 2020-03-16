"Чувствую, не хватает ему тепла": Ксенофонтова молится об усопшем Марьянове

В церковный день поминовения усопших Ксенофонтова отправилась на Химкинское кладбище, чтобы навестить захоронение Марьянова. Артистка отметила, что в первую родительскую субботу Великого поста она всегда поминает усопших, но, к большому ее сожалению, могилы ее отца и бабушки очень далеко.
"Заехала к Диме. Зябко. Чувствую, не хватает ему тепла. Не хватает", – написала Ксенофонтова в личном "Инстаграм".
Звезда сериала "Кухня. Война за отель" попросила всех, кто будет в ближайшее время в церкви, оставить записку об упокоении души Дмитрия. После этого артистка обратилась к самому Марьянову, выразив надежду, что он слышит ее молитвы.
Также Ксенофонтова опубликовала снимок, на котором запечатлела надгробие, установленное на могиле друга. Отметим, что вид памятника вызвал у пользователей Сети бурную дискуссию. Интернет-обыватели отмечали, что плита над захоронением Дмитрия Марьянова не соответствует православным канонам. Особо жаркие споры вызвал радужный крест.
"Радуга. А он выше радуги. Все верно сделано. 🙏🏽"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вечная память, Дмитрию! Но памятник... Ужас!", "Какая память, такой и памятник!", "Какая умница Ксенофонтова. Спасибо ей за память, за сердечность. Единственная, которая сделала пост о Дмитрии. 🙏🙏🙏🙏🙏", – писали поклонники звезды сериала "Кухня.Война за отель".
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