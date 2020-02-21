"Это мерзкое": звезда "Кухни" Ксенофонтова присмотрелась к отражению в зеркале

Звезда сериала "Кухня. Война за отель" рассказала о знаковом дне. Также знаменитость ответила на вопрос о продолжении полюбившегося ситкома.

По словам знаменитости, 20 февраля по-настоящему магический день. В минувшие сутки нужно было четко сформулировать желание и мысленно отправить его Вселенной. Много часов Елена Ксенофонтова пыталась понять, чего ей не хватает в жизни.

"Ну, так, на троечку получалось. А ведь пора уж! Тут сомнения, там страхи... И это мерзкое "да ладно, пусть уж как есть", – написала звезда сериала "Кухня. Война за отель" в личном "Инстаграм".

К вечеру артистка, так и не определившись с запросом, совсем раскисла. "Если бы не съемки, где мне подрисовали здоровье и обласкали восхищением, чем приподняли сникшую самооценку, так и пропал бы мой знаковый день", – сообщила знаменитость.

По дороге домой в машине Ксенофонтова посмотрела на себя в зеркало. Вглядевшись в отражение, Елена решила, что именно попросит у высших сил. "В общем, Вселенная, слушай и записывай!" – заинтриговала звезда сериала "Кухня. Война за отель".

В комментариях поклонники отметили, что Ксенофонтова всегда прекрасна. Знаменитость осыпали комплиментами. Также подписчики звезды поинтересовались, снимут ли второй сезон сериала "Кухня. Война за отель". Елена заверила фанатов, что новые истории обязательно будут, но вот когда – неизвестно.