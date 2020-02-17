"Сплошной разврат": Подкаминская присмотрелась к людям за шведским столом

Артистка призналась, что поклонники постоянно просят рассказать, как ей удается сохранять хрупкое телосложение. Звезда сериала "ИП Пирогова" отмечает, что идеальной фигурой она обязана родителям. И дело тут не в генетике, а в правильно сформированных пищевых привычках.
По словам Подкаминской, людей с детства приучают к подслащенной еде и большому разнообразию пищи на одной тарелке. Поэтому главное, что следует преодолеть в себе уже будучи взрослым, – это страсть к "блюдоедству".
"Взять, хотя бы, шведский стол на отдыхе, по мне – сплошной гастрономический разврат!" – написала Елена Подкаминская в личном "Инстаграм".
Артистка не раз наблюдала, как народ азартно наполняет тарелки до краев всем, что попадется на глаза. Многие даже не задумываются о том, как продукты сочетаются друг с другом.
Елена сторонница раздельного питания. К этому она приучена с детства. Родители привили звезде сериала "ИП Пирогова" следующий принцип: съесть за один прием только один продукт в сочетании с совместимым для него дополнением.
На завтрак, например, Подкаминская выбирает глазунью с овощами или кашу на воде с кусочком масла. Иногда звезда позволяет себе отведать блинчики, но никакого сахара, меда, варенья или шоколадной пасты к ним.
"Если обед, и сначала суп, то только овощной. Рыба или мясо – без картошки и хлеба, то есть без углеводов, но всегда с овощами и зеленью", – отмечает актриса сериала "ИП Пирогова".
Актриса не отказывается от десертов. Правда балует себя сладеньким не сразу после еды, а спустя два часа.
Также Подкаминская отказалась, от сложносочиненных блюд с большим количеством ингредиентов, полуфабрикатов и консервов. "Культура питания, я уверена, закладывается с детства, и если мама считает, что каша без сахара – это вкусно, то и ребенку не придет в голову подслащивать свою тарелку", – сообщила актриса сериала "ИП Пирогова".
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