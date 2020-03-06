"Трое! Мои!": родившая Подкаминская обратилась к публике

О том, что артистка родила третьего ребенка, стало известно еще 1 марта. Между тем знаменитость до сих пор получает поздравления от друзей и поклонников. Подкаминская решила поблагодарить всех, кто проявил к ней и ее новорожденному сыну внимание.
"Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня!" - написала звезда сериала "ИП Пирогова" в "Инстаграм".
Елена призналась, что среди ее подписчиков в микроблоге сплошь интеллигентные, доброжелательные и душевные люди. Ей не пишут гадости в комментариях, не критикуют ее внешний вид. Артистка отметила, что порой побаивается заходить на страницы других известных личностей, ведь обычно пользователи оставляют там очень много негатива.
Также знаменитость поведала, что ей пока сложно поверить в то, что она многодетная мать. "И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше!" – резюмировала актриса сериала "ИП Пирогова".
Напомним, 40-летняя Елена Подкаминская 21 февраля родила сына. Отметим, что артистка тщательно скрывала интересное положение. О том, что знаменитость была беременна, поклонники узнали только после ее заявления.
Добавим, у звезды сериала "ИП Пирогова" есть дочь Полина от Александра Пляцева. От второго супруга Дениса Гущина знаменитость родила дочь Еву. Новорожденный стал вторым совместным ребенком пары.
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