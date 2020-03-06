Что смотреть? Премьеры лучших сериалов марта

Март 2020 года богат на телевизионные премьеры. "Дни.ру" подготовили список самых интересных сериальных новинок.

"Гранд" – 3 сезон

Сюжет

В новых сериях бизнесмен Лев Глебович Федотов открывает загородный эко-отель. Управление роскошными владениями предприниматель доверяет Ксении Завгородней. Бывшей горничной приходится непросто: персонал не воспринимает ее всерьез, да и внезапно нагрянувшая дочь Льва, Рита, тоже заставляет понервничать.

Актеры

К уже сработавшейся команде артистов, Александру Лыкову, Миле Сивацкой, Константину Белошапке и другим присоединились новые лица. Лиза Кононова сыграла взбалмошную Риту, Александр Соколовский исполнил роль доктора, сомелье и владельца ресторана сыграл Игорь Хрипунов, его жену, шеф-повара Регину, – Александра Урсуляк.

Где смотреть сериал "Гранд" – 3 сезон



С 1 марта по воскресеньям в 19:00 на канале "Супер".

"Магомаев"

Сюжет

Действия многосерийной картины разворачиваются в конце 1960-х – начале 1970-х годов. На съемках Муслим Магомаев знакомится со звездой Большого театра Тамарой Синявской. Артистов тянет друг к другу, однако они оба несвободны. Спустя время судьба вновь сводит знаменитостей, влюбленные встречаются во Франции.

Актеры

Роль Муслима Магомаева досталась сербскому актеру и звезде фильма "Холоп" Милошу Биковичу. Подбирая каст, создатели сериала консультировались с вдовой знаменитого вокалиста Тамарой Синявской. Именно оперная дива утвердила Биковича на роль. Себя же вокалистка доверила играть актрисе Ирине Антоненко. Гражданскую жену Муслима Магометовича, Лику, на экране воплотила артистка Светлана Устинова. Лика – собирательный образ, влюбленная в артиста женщина, его помощник и менеджер.

Где смотреть сериал "Магомаев"

На Первом канале, по будням, с 9 марта после программы "Время".

"Корни"

Сюжет

Топ-менеджер из столицы Дима Королев возвращается на малую родину. Дома, в городе Залещинск, он не был десять лет. Королев хочет выкупить местный Дом культуры, чтобы построить на его месте торговый центр. Воплотить планы в жизнь Диме мешает его бывшая зазноба Алена, которая занимает должность директора ДК. Противостоят предприимчивому герою и его приставучие родственники.

Актеры

Роль Дмитрия Королева получила звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев. Вместе с ним в кадре появятся: Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Сергей Чирков, Владимир Сычев, Тимур Родригез и другие.

Где смотреть сериал "Корни"

Премьера на СТС – 10 марта. С понедельника по четверг в 19:00

"Невеста комдива"

Сюжет

Выпускница педагогического института Катя знакомится по переписке с генералом Кузиным. Спустя время героиня отправляется в гости к избраннику в военный гарнизон Солнечный. Прибывая на место, Катюша понимает, что ее обманули: комдив Кузин ее знать не знает, несчастная переписывалась с аферистом. Появление Екатерины в городке вызывает настоящий переполох. В бедняжку влюбляется капитан Бочкин, давняя неразделенная любовь прапорщика Морозовой. Тем временем на генерала Кузина положила глаз заведующая столовой.

Актеры

Генерала Кузина сыграл Максим Аверин, его тайную воздыхательницу, заведующую общепита, Анна Якунина. Роль мамы комдива, Людмилы Васильевны, сыграла актриса Нина Усатова, комсомолку Катю – Александра Никифорова.

Где смотреть сериал "Невеста комдива"



С 9 марта на канале "Россия-1" в 21:00

"Шторм"

Сюжет

Действия многосерийной картины происходят в небольшом провинциальном городе. В новом Доме культуры обваливается крыша. Под обломками гибнут дети и взрослые. Мэр города вышел сухим из воды, перед судом предстает его заместитель и главный инженер. Следователь по делу Сергей Градов собирается привлечь градоначальника к ответственности, однако, пока идет расследование, у избранницы силовика начинаются проблемы со здоровьем. Женщине необходима срочная операция за рубежом. Градову приходится пойти на должностное преступление.

Актеры

Роль Сергея Градова исполнил Александр Робак. Его тяжелобольную зазнобу сыграла Анна Михалкова.

Где смотреть сериал "Шторм"

С 10 марта с понедельника по четверг на телеканале ТНТ в 22:00

"257 причин, чтобы жить"

Сюжет

Женя Короткова вылечилась от тяжелого недуга. Выздоровление девушки стало большим сюрпризом для ее окружения, которое уже давно поставило на ней крест. Тяжелая болезнь Коротковой многим была выгодна: коллеги метили на ее место, возлюбленный пользовался славой благородного героя, помогающего умирающей, сестра жила на материальные выплаты. Оказавшись в одиночестве, Женя заводит дневник с 257 пунктами-планами, которые во что бы то ни стало надо осуществить.

Актеры

Главную роль исполнила Полина Максимова. Также в картине снялись: Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая и другие.

Где смотреть сериал "257 причин, чтобы жить"

С 26 марта на платформе Start.