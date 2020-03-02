"Стал иначе смотреть на себя": у Матвеева случилось озарение после интимного момента с мужчиной

В многосерийной картине Максиму Матвееву досталась роль московского психотерапевта Артема Стрелецкого. Герой актера практикует рискованную во всех смыслах технику провокативной терапии. Стрелецкий моделирует для пациентов ситуации с максимальным дискомфортом. После эмоциональной встряски клиенты Артема идут на поправку.
Консультантом сериала "Триггер" стал психотерапевт и бизнес-тренер Сергей Насибян. Отдельно специалист работал с Максимом Матвеевым. Провокационную терапию артист опробовал на себе.
После разговора с Насибяном у Матвеева случилось озарение. Актер решил бросить МХТ им. Чехова, где служил с 2003 года. Максим понял, что хочет больше времени проводить дома – с женой и детьми. "Стал иначе смотреть на себя и свое будущее", – сказала звезда сериала "Триггер" Forbes.ru.
Также Матвеев признался, что в кресле пациента выдал Насибяну все интимные детские секреты. "Сергей слушал и потом так коротко сказал: "Понятно, почему ты стал актером. Если мы с тобой еще пару сеансов проведем, может, ты уже и не захочешь им быть", – вспоминает артист.
Добавим, что поклонники все еще не могут привыкнуть к худобе Матвеева. В сериале "Триггер" артист предстал перед зрителями болезненным и изможденным. Актер идеально вписался в образ побитого жизнью человека. По словам Максима, специально сбрасывать вес для роли ему не пришлось. Он стал легче на 20 килограммов еще в 2017 году, когда готовился к работе в театре.
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