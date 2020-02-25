Звезда "Триггера" собралась в декрет после интимной сцены с Матвеевым

Актриса сериала "Триггер" Виктория Маслова рассказала о съемке интимной сцены. По словам знаменитости, некоторые фрагменты получились настолько откровенными, что их вряд ли покажут по Первому каналу.

Общаясь с журналистами, Маслова призналась, что до съемок в "Триггере" у нее было много табу, касаемо участия в пикантных сценах. Артистка точно знала, чего не будет делать в кадре.

Между тем уже во время работы над проектом Виктория поняла, что сможет забыть о некоторых принципах. Раскрепоститься артистке помог оператор Николай Богачев.

"Ты вроде хочешь сказать: нет, ребята, я не могу, я не хочу, вылетают слова, и тут же понимаешь внутри, что круто же будет, классно", – поведала звезда сериала "Триггер".

Виктория Маслова отметила, что у ее партнера по кадру Максима Матвеева съемка такой степени пикантной сцены, наверное, тоже была дебютной. Артистка опасается, что эпизод, получившись из ряда вон, не будет продемонстрирован на Первом канале.

"Поскольку мы выходим в прайм-тайм, эти сцены не покажут. Возможно, со временем они появятся в интернете", – сказала артистка.

В том же интервью звезда сериала "Триггер" рассказала, что в будущем планирует ненадолго уйти в декрет. Артистка мечтает стать многодетной матерью. 34-летняя знаменитость считает, что большая семья не помешает карьере. В пример знаменитость привела балерину Ульяну Лопаткину, которая вышла танцевать через неделю после рождения ребенка. "А мы что? Мы же не шпагаты прыгаем, в конце концов", – цитирует Маслову Womanhit.