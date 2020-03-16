Что смотреть? Премьеры лучших сериалов этой недели

"Дни.ру" подготовили список самых интересных сериальных новинок этой недели. Любой сможет выбрать что-то по вкусу.



"Люблю отца и сына"

Сюжет

Студентка Ирина влюбляется в тренера по самообороне Алексея. Большая разница в возрасте девушку не смущает, она мечтает о семье. Алексею льстит внимание молодой красотки, но серьезных отношений с ней он не хочет. Переживая из-за безответной любви, Ирина сближается с сыном возлюбленного, Максимом. Со временем девушка перестает понимать, кто именно ей нужен.

Где смотреть сериал "Люблю отца и сына"

Все четыре серии теленовеллы выйдут в эфир 16 марта в 19:00 мск на телеканале "Dомашний". Повтор многосерийной картины запланирован на 14:45, 17 марта.

"В шаге от рая"

Сюжет

Многосерийная картина расскажет о семействе Потаповых, которое выигрывает 99 миллионов рублей в лотерею. Предвкушая красивую жизнь, победители хотят поскорее забрать деньги, однако руководство организации, проводившей розыгрыш, требует от них участия в рекламной кампании. Потаповы вынуждены сниматься в документальной картине о самих себе. Параллельно в жизнь главы семьи Константина врывается бывшая жена, мечтающая наладить отношения с дочерью, которую практически не знает.

Где смотреть сериал "В шаге от рая"



Премьера мелодрамы запланирована на 16 марта в 21:00 мск на телеканале "Россия 1"

"Проспект обороны"

Сюжет

Денис Астахов – перспективный боксер. Спортсмен по собственной вине попускает важное соревнование – бой за звание чемпиона города. У Дениса есть шанс исправить оплошность, но для этого необходимо дать крупную взятку чиновнику. Чтобы заработать, спортсмен соглашается участвовать в коммерческих боях. Герой не подозревает, что выступит на ринге в качестве статиста.

Где смотреть сериал "Проспект обороны"

Премьера сериала ожидается 18 марта на НТВ в 21:00 мск.

"Женщина наводит порядок"

Сюжет

В центре истории – сотрудница банка Анна. Девушка собирается замуж за своего начальника, с которым давно крутила тайный роман. Накануне бракосочетания случается катастрофа: клиент финансовой организации обвиняет ее в мошенничестве, якобы она выдала в пачках нарезанную бумагу вместо денег. Жених обещает помочь Анне. Он уговорите ее исчезнуть с радаров, устроившись на некоторое время домработницей к очень богатым людям. Позже выясняется, что у работодателей девушки большие проблемы. Анне предлагают поучаствовать в небольшой авантюре, которая поможет ей заработать.

Где смотреть сериал "Женщина наводит порядок"

На телеканале "ТВ Центр" 21 марта, в 17:05 мск.