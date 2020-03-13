"Дикое удовольствие": звезда сериалов "Кухня" и "Корни" Богатырев избавляется от тревог

В свободное время Богатырев читает книги. У него есть два любимых направления – психология и художественная литература. Параллельно Марк совершенствуется в йоге. По словам звезды сериала "Корни", эта практика помогает двигаться в сторону гармоничной личности и дает понимание смысла существования.
"Это как смотреть на природу, которая самодостаточна. И когда ты делаешь асаны, приближаешься к этому состоянию", – сказал Богатырев. Занятия йогой избавляют знаменитость от тревог. Погружаясь в урок, артист забывает о курсе доллара или неудачных пробах.
Марк разработал курс упражнений, которые можно выполнять в любое время и в любом месте. Для этих асан даже не требуется коврик. Если рабочий график плотный, он уделяет занятиям 15 минут. Когда удается выделить два часа, артист проводит долгую практику, в процессе которой испытывает "дикое удовольствие".
Не забывает звезда сериалов "Кухня" и "Корни" об активных видах спорта. Зимой Богатырев катается на сноуборде, летом играет в баскетбол, плавает и занимается кайтсерфингом.
Также Марк Богатырев планирует взяться за изучение английского языка. Артист настроен серьезно, сообщает sb.by.
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